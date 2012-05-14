Убивцю, який задушив дев’ятнадцятирічну студентку, засудили на 14 років

14 років позбавлення волі – таке покарання призначив Староміський районний суд міста Вінниці 21-річному вінничанину, який у минулому році вбив 19-річну подругу.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

20 червня минулого року у Староміському районі міста Вінниці, біля гаражів, було виявлено тіло молодої дівчини з явними ознаками насильницької смерті. Під час огляду тіла потерпілої працівниками міліції було встановлено, що дівчину задушили. Потерпілою виявилась 19-річна вінничанка, студентка другого курсу одного з вінницьких університетів.

Протягом кількох годин працівники вінницької міліції встановили та затримали особу, причетну до даного злочину. Ним виявився 20-річний товариш загиблої. Хлопець до цього вже мав проблеми із Законом. Раніше він відбував покарання за скоєння крадіжок.

Як з’ясувалося, затриманий близько дванадцятої години вечора запросив потерпілу на прогулянку. Молоді люди гуляли, розмовляли, а потім хлопцю не сподобалося, що його подруга сказала про нього, що як для чоловіка, в нього занадто м’який характер, та він не може за себе постояти.

Розлютившись, молодий чоловік вхопив дівчину за шию та почав душити. Коли вона впала на землю, нападник додушив її мотузкою, яку знайшов у траві. Аби приховати сліди злочину, зловмисник відтягнув тіло своєї жертви за гаражі, які знаходились неподалік від місця скоєння вбивства.

У момент скоєння злочину молодик перебував в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. У крові затриманого лікарі наркодиспансеру виявили психотропну речовину – амфетамін.

Днями Староміський районний суд міста Вінниці визнав молодого чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України – умисне вбивство та призначив покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.