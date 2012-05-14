Власники відсудили свою землю в «Зернопродукт МХП»

За сприяння прокуратури Вінницької області державі повернуто 32 гектари земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Господарським судом Вінницької області за участю прокуратури області винесено рішення по справі за позовом Козятинського міжрайонного прокурора до ПАТ «Зернопродукт МХП», яким відновлено права власника земельної ділянки (Козятинської районної державної адміністрації) площею 32 га на території Вовчинецької сільської ради за межами населеного пункту та зобов’язано повернути її шляхом припинення незаконного володіння й користування.

Окрім того, за результатами розгляду вказаного позову, судом стягнуто з відповідача (ПАТ «Зернопродукт МХП») на користь державного бюджету 36, 7 тис. грн. за шкоду, завдану самовільним використанням земельної ділянки.