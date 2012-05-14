Джига влаштував «розгон» в обласному «Автодорі»

Голова обласної державної адміністрації Микола Джига не задоволений роботою керівництва ДП «Вінницький облавтодор».

Про це повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Аналізуючи роботу ДП «Вінницький облавтодор», губернатор залишився не задоволений станом доріг області, облаштуванням приміських зупинок, а також особистим ставленням до виконання службових обов‘язків директором ДП «Вінницький облавтодор» Юрієм Штейко.

Саме це стало підставою подання клопотання обласною державною адміністрацією перед Державною акціонерною компанією «Автомобільні дороги України», щодо зняття даного керівника з займаної посади. Задовольнивши клопотання керівництва област, наказом від 03.05.2012 р № 49-ВК директора ДП «Вінницький облавтодор» Штейка Юрія Вікторовича звільнено з займаної посади.