Володимир Козюк покаже свій світ

14 травня о 16.00 у Регіональному центрі сучасного мистецтва "АртШик" відкриється виставка заслуженого художника України Володимира Козюка. Його разу метр назвав її "Світ, який я люблю".



- Покажу близько сорока пейзажів, які створив за останні два роки, - говорить Володимир Козюк. - Подивитсия кратини запролшую у "АртШику" до 30 травня. Вхід вільний.



Володимир Козюк - заслужений художник України, відомий вінницький колекціонер ікон та старожитностей, фотограф, мистецтвознавець, видавець, меценат. Каже, що світ навколо саме такий, яким ми його робимо.