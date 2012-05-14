Володимир Козюк покаже свій світ
10:33, 14 травня 2012Вінниця
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У сорока картинах
14 травня о 16.00 у Регіональному центрі сучасного мистецтва "АртШик" відкриється виставка заслуженого художника України Володимира Козюка. Його разу метр назвав її "Світ, який я люблю".
- Покажу близько сорока пейзажів, які створив за останні два роки, - говорить Володимир Козюк. - Подивитсия кратини запролшую у "АртШику" до 30 травня. Вхід вільний.
Володимир Козюк - заслужений художник України, відомий вінницький колекціонер ікон та старожитностей, фотограф, мистецтвознавець, видавець, меценат. Каже, що світ навколо саме такий, яким ми його робимо.
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