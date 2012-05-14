Вінничани мають найбільше ліцензій на перевезення пасажирів

З 14 травня починається місячник по безпеці перевезення пасажирів Вінницької області.

- Маємо 2000 транспортних засобів, що перевозять пасажирів, - говорить начальник управління Державтоінспекції Вінницької області Павло Солоненко. - 660 підприємців мають ліцензії на пасажирські перевозки. Ця цифра набільша в Україні. Але багато автобусів досі їздять з іржаним днищем чи поламаними дверями. Організновуємо місячник, щоб усунити ці порушення.