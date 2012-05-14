Відремонтують 9 ліфті у Вінниці



Міський бюджет Вінниці планує виділити 791 тисячу гривень планує виділити на модернізацію 9 ліфтів у місті.



- Ми зможемо це зробити лише за умови надходження субвенції на це з державного бюджету, - говорить директор департаменту міського господарства Вінницької міськради Василь Броварник.



За повідомленням Державного комітету з питань житлово-комунального господарства, у житлових будинках Вінниці діє 1526 ліфтів. Повного оновлення потребують 448 ліфтів. 353 ліфтів експлуатуються 25 років і більше, непрацюючих - 4. Потребують ремонту 31 ліфта на суму 2480,0 тис.грн., модернізації – 333 на суму 73260,0 тис.грн., заміни – 4 на суму 1320,0 тис.грн.