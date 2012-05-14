У Вінниці розіграли хокейний Кубок Східної Європи

У Вінниці, на стадіоні Центрального парку ім. Горького відбувся міжнародний турнір з хокею на траві «Кубок Східної Європи» серед збірних до 16 років.

На старт вийшли збірні Білорусії, Росії і дві команди України, основу яких складали вінничани.

У перший день турніру у матчах Росія – Білорусія і Україна-I – Україна-II були зафіксовані нічиї з однаковим рахунком 3:3.

Другого дня Україна-II розгромно програла Росії – 0:11, а наша перша збірна знову розійшлася миром, на цей раз з Білоруссю – 2:2.

У завершальний день змагань обидві наші команди зазнали нищівних поразок. Україна-II поступилась Білорусії – 0:7, а

Україна-I – Росії – 1:5.

Отже, переможцем турніру стала Росія, на другому місці – Білорусія, а наші команди замкнули турнірну таблицю.

– Юнацька збірна України (до 16 років) гратиме в липні в елітному дивізіоні «А» чемпіонату Європи в Австрії. До речі, молодіжна збірна України, основу якої також складають вінничани, готується до чемпіонату Європи і Італії. На жаль, через проблеми з фінансуванням підготовка цих команд залишає бажає кращого. А на «Євро» наші юнаки зустрінуться зі всіма елітними збірними: Голландією, Німеччиною, Австрію, Росією тощо, – розповів головний тренер національної збірної України Павло Мазур.