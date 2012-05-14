Вінницькі випускники отримали медалі під відкритим небом

Вдруге у Вінниці пройшов бал медалістів. Цьогоріч вінницькі випускники прийшли на площу Незалежності навпроти міськвиконкому. Вручав медалі мер Вінниці Володимир Гройсман та заступник голови обласної ради Юрій Медведєв.



На свято зібрались 192 золоті і 49 срібних медалістів. Вони могли взяти з собою у пару однокласника чи однокласницю. Таким чином у перший вальс дорослого життя стало майже 500 випускників вінницьких шкіл.



- Батьки і вчителі по-справжньому горді, що їхні діти такі гарні, чудові, розумні, – сказав Володимир Гройсман, - і на цій центральній площі нашого міста ми відзначаємо свято інтелекту і перемог та маємо можливість відзначити кращих із кращих молодих людей, які багато працювали над тим, щоб здобути такі високі досягнення.



У Вінниці в 2012 році середню школу закінчили майже 2000 молодих людей.