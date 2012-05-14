У Вінниці затримали вбивць інваліда під райвідділом міліції

11 травня у Вінниці похоронили 27-річного Віктора Прядка. 4 травня він повертався пізно вночі додому на вул. Ленінградську. Хлопець — інвалід 2 групи, хворий на дитячий церебральний параліч. В 5 хв від дому і неподалік від Староміського райвідділу міліції двоє молодиків 21-го і 24 років вирішили, що хлопець п'яний. Вони збили його з ніг, забрали мобільний і побили так, що в лікарні батьки не могли впізнати сина.

Три доби лікарі рятували хлопця. У юнака була черепно-мозкова травма, забій головного мозку, перелом черепа та численні травми тулуба. Кров для нього здавали усі друзі його баткьів, але 9 травня Віктор помер. Того ж дня з інсультом потрапила у лікарню його матір.

Нападників затримали працівники батальйону патрульно-постової служби, які чергували неподалік. Зараз затримані знаходяться у тому самому Замостянському райвідділі міліції.

Як повідомили у Центрі звя'зків з громадскістю УМВС України у Вінницькій області порушена кримінальна справа за фактом наненсення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті.

Затримані можуть отримати до 10 років позбавлення волі. Один арештований - 21-річний вінничанин, який раніше був судимий за пограбування. Другий - 24-річний мешканець Літинського району, що досі проблем із законом не мав.