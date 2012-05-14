Юні вінничани на чемпіонаті в Миколаєві шокували шахову Україну

У Миколаєві з 1 по 13 травня проходили шахові чемпіонати України серед юнаків та дівчат до 10 років. В турнірах за швейцарською системою взяли участь 89 хлопчиків та 34 дівчинки з 24-х регіонів України. У програмі були чемпіонати країни з класичним контролем часу на обдумування, з швидких шахів і бліцу (блискавичної гри).

Вінниччину на турнірі представляв чемпіон України серед юнаків, кандидат у майстри спорту Вітя Матвіїшин і бронзова призерка чемпіонату Європи Надя Шпанко. У Миколаєві вони приголомшили всю шахову України, здобувши разом 5 золотих нагород і одну срібну (Матвіїшин у швидких шахах відстав від кандидата у майстри спорту Валерія Шемякіна з Криму).

Втім, цей результат є водночас і справедливим, адже вінничани мали найбільші національні рейтинги серед усіх учасників.

Високий рейтинг вони набрали у турнірах серед дорослих, в яких регулярно грають у Вінниці.

За підсумками найпрестижнішого турніру з класичних шахів Вітя Матвіїшин і Надя Шпанко здобули путівки на юнацькі чемпіонати Європи і світу.