У Гнівані горіла СТО біля заправки

14 травня у місті Гнівань Тиврівського району загорілася одна з місцевих СТО.

Як повідомляє сайт vinnitsaok.com.ua, пожежу виявив начальник вимірювальної лабораторії СТО Андрій Козак. Він прибув на роботу о 8-й годині ранку.

- Жодних ознак загорання, тління чи специфічного запаху я спочатку не відчув, - говорить чоловік. - А вже працюючи в кабінеті, почув тріскотіння на даху. Вибіг на вулицю і побачив, як полум’я зі швидкістю поширюється покрівлею.

Андрій покликав на допомогу колег, і вони разом намагалися загасити вогонь вогнегасником. Однак побачили що самотужки не справляться і викликали рятувальників.

Збитки підраховуються. Поки відомо, що згоріли усі документи та комп’ютерна техніка.

Оперативні дії бійців МНС не дали полум’ю розповсюдитись на сусідні об’єкти, в тому числі на АЗС, що поруч із СТО.