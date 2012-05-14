Марина Ставнійчук та Петро Порошенко вирішать проблеми Вінниччини

13:47, 14 травня 2012
Вінниця
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На Форумі громадських ініціатив

18 травня 2012 року відбудеться міжнародний форум громадських ініціатив.

Організаторами форуму є Вінницька обласна Рада, обласна державна адміністрація, Громадська рада при Вінницькій обласній Раді та облдержадміністрації, Міжнародне товариство «Україна-Польща-Німеччина».

На Форум приїдуть Радник Президента України, Керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України Марина Ставнійчук, Міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко, керівники органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій Вінниччини, представники українських і міжнародних інвестиційних та донорських інституцій, посли та консули держав, зацікавлених у реалізації соціальних проектів на Вінниччині, представники бізнесу.

Метою Форуму є ефективне вирішення соціальних проблем в регіоні, залучення ресурсів до розвитку територіальних громад, впровадження інноваційних підходів щодо стратегічного планування та регіонального розвитку, розбудова громадянського суспільства, поглиблення демократичних та економічних перетворень.

 

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