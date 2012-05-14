У гайсинчан відібрали 10 кг наркотичного врожаю

Близько 10 кілограмів марихуани вилучили працівники міліції у жителя Гайсинського району. На наркотичному зіллі чоловік разом зі своїм товаришем заробляли на життя.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Днями працівники сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Гайсинського району під час збуту марихуани затримали 35-річного жителя одного з сіл району. Незабаром був затриманий і його 39-річний товариш, у будинку якого працівники міліції вилучили майже 10 кілограмів наркотичного зілля, розфасованого по поліетиленових кульках вагою по 40 грамів.

Як розповів начальник Гайсинського райвідділу міліції Андрій Піхоцький, затримані самі вирощували наркотичне зілля, сушили його та збували. Вони навіть мали коло постійних клієнтів. Зі слів затриманих, вирощували вони нарковмісні рослини на звалищах поблизу села. Один з чоловіків зберігав заборонені рослини, а інший – збував.

Вилучене наркотичне зілля направлено на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України – «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Один із затриманих раніше відбував покарання у місцях позбавлення волі за скоєння розбійного нападу.