Вінничанка Даша Драчук - «Міні Міс Україна 2012»!

Наша землячка 10 річна Даша Драчук перемогла у XIV Національному фестивалі краси і таланту «Міні Міс Україна 2012» , який відбувся з 8 по 12 травня у місті Київ.

Про це повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Дівчинка навчається у школі-гімназії №2, захоплюється малюванням, танцями, ткацтвом і плетінням з соломи, вивченням іноземної мови, а також - художньою гімнастикою.

Беручи участь в обласному етапі конкурсу Дарина стала кращою у чотирьох номінаціях. Окрім "Міні міс Вінниця", дівчинка отримала звання "Міні міс вишуканість", "Міні міс спорт" і "Міні міс глядацьких симпатій".

Тема цьогорічного національного конкурсу була приурочена до футбольної події року і звучала так: «Вітаємо Євро 2012!»

Учасниці повинні були підготувати оригінальні національні арт-костюми з етнічними елементами свого регіону, а також скласти коротку промову - «Привітання до Євро 2012».

Наступним кроком для конкурсанток була презентація талантів. Домашнє завдання дівчата готували заздалегідь. Воно оцінювалось компетентним журі, до складу якого увійшли професіонали із сфери шоу-бізнесу.

І, нарешті, найбільш хвилююча мить - церемонія нагородження! Всі учасниці змогли відчути себе справжніми принцесами у довгих, пишних бальних сукнях і отримати титули, нагороди та подарунки від організаторів фестивалю!

Найнесподіванішою і приємною подією для всіх вінничан стала мить, коли переможницею фестивалю було оголошену нашу маленьку землячку Дар‘ю Драчук. Отож, нам залишається побажати успіху і перемоги Даринці у конкурсі «Міні Міс світу», який проводитиметься у Турції.