Що хочеш ти сказати мамі з-за грат?

У Вінницькій установі виконання покарань управління ДПтС України у Вінницькій області (№1) відбулись заходи, присвячені Дню матері. У цей день на свято до установи завітали представники обласного управління пенітенціарної Служби, міського управління юстиції, громадської організації «Гармонія».

Як повідомляє головний спеціаліст (у зв’язках із ЗМІ та громадськістю) управління ДПтС України у Вінницькій області Ірина Шаповалова, серед неповнолітніх осіб, які утримуються в закладі (на сьогодні їх кількість дорівнює 21), було організовано творчий конкурс на кращий малюнок для своєї матері. Усі учасники з усією завзятістю та натхненням взялися створювати на папері те, про що хотіли сказати матерям. Серед основних намальованих тем були квіти. На запитання «Чому саме квіти?», неповнолітні правопорушники відповідали майже в один голос: «Ми їх так мало дарували мамам, коли були поруч з ними … А перебуваючи тут, зрозуміли, що мати – це найсвятіше, що є на землі, це все: і любов, і доброта, і ніжність, і теплота. Тільки матуся ніколи не зрадить, не розлюбить, а навпаки все зрозуміє, пробачить, підтримає, буде завжди піклуватись і щиро любити, не дивлячись ні нащо. Треба було у свій час слухати батьків, не вчиняти протиправних дій - і ми б тут не опинились!»

Деякі з малолітніх ув’язнених написали вірші та, не соромлячись, декламували їх для всіх присутніх з надією, що їх почує найдорожча для них людина - рідна ненька.

Головний спеціаліст управління юстиції Олена Ізотова ознайомила утриманців закладу з історією виникнення свята, а на завершення виступу побажала якомога довше залишатися дітьми та берегти своїх батьків.

Як на справжньому святі - не обійшлося і без сюрпризів! Солодощі, саме такі подарунки, підготувала громадська організація «Гармонія» для дітей. Останні ж в свою чергу подякували всім присутнім за свято та висловили слова вдячності Раїсі Панасюк за материнську любов та опіку, які вона, не жалкуючи власних сил, дає кожному, хто її потребує.