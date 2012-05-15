Пронести наркоту в зону намагаються навіть у цибулі

Оперативні працівники Стрижавської виправної колонії №81 попередили потрапляння заборонених предметів до зони, що охороняється.

Про це повідомляє Вінниці.Інфо з посиланням на головного спеціаліста управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області.

11 травня в ході реалізації оперативної інформації під час догляду вмісту передачі, яку привіз 34-річний мешканець м. Вінниця, своєму засудженому «товаришеві». Під час огляду передачі було виявлено та вилучено речовину рослинного походження зеленого кольору. Дана речовина була прихована в середині цибулини та схожа на наркотичну.

Зазначену речовину вилучено, складено відповідні матеріали, які направлено до Вінницького райвідділу міліції для прийняття рішення в порядку ст. 97 КПК України.