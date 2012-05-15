Податківці збільшили надходження до бюджету на 125,5 млн. гривень

Загалом протягом січня-квітня 2012 року органами Державної податкової служби Вінницької області у тісній співпраці з платниками податків мобілізовано до бюджетів усіх рівнів 1333,4 млн.грн., що на 10,4% більше ніж у січні-квітні 2011 року.

Про це повідомила прес-служба ДПС у Вінницькій області.

При цьому, до Державного бюджету зібрано майже 710 млн.грн., що на 45,5 млн.грн. або на 6,8% більше аналогічного періоду 2011р. До місцевих бюджетів за 4 місяці 2012 року надійшло 623,4 млн.грн., що на 14,7% або на 80 млн.грн. перевищує фактичні надходження січня-квітня 2011 року. Отож, у структурі надходжень Державному бюджету належить 53,2%, місцевому – 46,8%.

Завдяки запровадженню нових сервісів для платників податків, підрозділам податкової служби регіону, вдалося забезпечити приріст надходжень з єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – на 78,8% (+15,5 млн.грн.), податку на додану вартість – на 34,5% (+80,7 млн.грн.), платі за землю – на 27,1% (+18,6 млн.грн.), податку з доходів фізичних осіб – на 10,8% (+44,7 млн.грн.).