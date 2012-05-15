Десятина вінницьких злочинців відійшли від справ

За повідомленням органів внутрішніх справ протягом січня–квітня 2012р. На Вінниччині зареєстровано 3,8 тис. злочинів (без урахування злочинів, зареєстрованих податковою міліцією), що на 13% менше, ніж у січні–квітні 2011р.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Із загального числа зафіксованих кримінальних проявів 38% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 58% склали злочини проти власності, 13% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 5% – злочини проти життя та здоров’я особи, по 4% – злочини проти громадського порядку та моральності і злочини проти громадської безпеки, по 3% – злочини у сфері службової діяльності, злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, а також злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, по 2% – злочини у сфері господарської діяльності і злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.

Протягом січня–квітня 2012р. скоєно 30 умисних тяжких тілесних ушкоджень та 19 умисних вбивств і замахів на вбивство (що відповідно на 30% та 27% більше, ніж за відповідний період минулого року).

Проте за перші чотири місяці 2012р. зареєстровано 3 випадки зґвалтування і замахи на зґвалтування, що на 25% менше, ніж за січень–квітень 2011р.

Кількість крадіжок (1735 випадків) і грабежів (108) порівняно із січнем–квітнем 2011р. зменшилась відповідно на 7% та 10%, проте кількість розбоїв (32) збільшилась у 2 рази. Порівняно із відповідним періодом минулого року кількість випадків шахрайства (202) та хабарництва (22 злочини) зменшилась відповідно на 25% та 39%.

Органами внутрішніх справ за січень–квітень 2012р. виявлено 3 організовані групи та злочинні організації, що скоїли 8 злочинів, кожний другий з яких тяжкий та особливо тяжкий. По одній злочинній групі діяло у Могилів-Подільському, Тульчинському районах та у м. Вінниці.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–квітень 2012р. становила 2562 особи (на 9% менше, ніж у січні–квітні 2011р.), з числа яких 946 осіб – це жінки, 219 пенсіонерів, 98 осіб – неповнолітні та 20 осіб – діти до 14 років. Найбільше потерпілих від крадіжок – 1614 осіб (63%) та шахрайств – 178 осіб (7%), серед яких 39% – жінки (694 особи).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних із злочинами, на території області постраждало 80 осіб, з яких 40% – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 67 осіб, із числа яких 18% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 21% було вбито.

Серед виявлених осіб (2,4 тис.), які вчинили злочини, 48% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний четвертий має не зняту, або непогашену судимість, 18% вчинили злочин у групі, 13% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 12% – жінки, 4% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 62%.