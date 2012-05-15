Микола Джига проставляється

Голова Вінницької облдержадміністрації сьогодні святкує свій день народження, - Миколі Джизі виповнюється 63 роки.

Колектив УНІАН-Вінниччина приєднується до вітань, які сьогодні надійдуть на адресу очільника області, і бажає здоров'я, щастя, натхнення на добрі справи, державної мудрості та надійних друзів і однодумців!

Як тільцю за гроскопом, на сьогодні зірки віщують Миколі Васильовичу гарний настрій, спілкування з друзями і ... розіграші з боку колег та підлеглих. Що ж вони таке готуєть губернатору?

Варто зазначити, що Микола Джига народився „в гарній компанії”, - цього дня 493 роки тому на світ з'явився Леонардо да Вінчі.