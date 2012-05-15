Перед відпустками перевірте свої родимки

15-18 травня в рамках днів діагностики раку шкіри можна перевірити стан своєї шкіри. Лікари-дерматологи оглянуть ваші родимки і дадуть консультації. Огляди проводяться на базі Вінницького обласного шкірвендиспансеру, що по вул. Першотравневій, 21 та у приватної клініці «Фармоза», що по вул.Зодчих, 18.

- Такі профогляди ми проводимо щороку навесні - говорить лікар-дерматолог Людмила Майструк в інтерв'ю радіо “Місто над Бугом”. - Перед початком пляжного сезону і активного сонця потрібно дати рекомендації людям, які мають схильність до захворювань. На базі Вінницького обласного шкірвендиспансеру ми оглядаємо пацієнтів із застосуванням дерматоскопу.

Фахівці обласного шкірвендиспансеру приймають вінничан щодня до 18 травня з 9 до 15 години, а у дерматологічній клініці «Фармоза» до 17 травня з 9 до 14 години.