В Порошенка згорів трактор за 2.6 млн. гривень

В День перемоги, 9 травня, на одному із полів ТОВ «Зоря Поділля» сталося займання трактора Miller Nitro 4275, що належить компанії.

Про це повідомило офіційне Інтернет-представництво Немирівської РДА.

Трактор спалахнув поблизу села Бондурівка Немирівського району під час проведення польових робіт. Загасили пожежу працівники господарства власними силами, проте відновленню агрегат вже не підлягає, - згорів вщент.





Збитки компанії через пожежу високотехнологічного трактора - близько 2 600 000 грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю Продовольча компанія «ПК «Зоря Поділля» створене в квітні 2006 р. на території Гайсинського, Теплицького, Немирівського районів Вінницької області та Христинівського району Черкаської області. Компанія входить до складу концерну „Укрпромінвест”.

Загальна площа орної землі становила більше 35,6 тис. гектарів.

Станом на 01.01.2012 року до складу підприємства входить 12 відділків: 10 сільськогосподарських формувань, цукровий завод та машино тракторне підприємство.

Банк землі становить 37 тис.га.