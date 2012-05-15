Вінничани стали менше їздити по Україні

За повідомленням управління статистики у Вінницькій області кількість вінничан, що їдуть за кордон у туристичні подорожі порівняно з 2000 роком зросла втричі. Якщо у 2000-му 2825 вінничан їхали у подорожі за кордон, то у 2011 — вже 11383. Так само вдвічі збільшилась кількість туристів-іноземців, що приїздять до Вніниці. У 2000му їх було 1828, а в 2011 — 2489.

Разом з тим управління культури і туризму Вінницької облдержадміністрації повідомляє, що все менше людей користуються послугами туристичних агентств. У 2000 році через агенції їздили у подорожі 66464 вінничан, а в 2011 лише 36600. Також зменшилась кількість туристів на внутрішніх маршрутах України. Якщо в 2000-му їх було 61811, то у 2011 лише 20119.