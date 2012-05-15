Студентів запрошують пограти у "Велику рідню"

16 травня у Вінниці відбудеться інтелектуально-пошукова гра "Велика рідня", присвячена Дню Європи та сторіччю українського письменника Михайла Стельмаха, повідомляє радіо "Місто над Бугом". Захід організовує вінницька «Просвіта» за підтримки студентського профкому Вінницького національного технічного університету.

Підсумки підведуть у актовій залі Вінницького національного технічного університету (Хмельницьке шосе, 95) о 18-й годині.

Команда-учасниця повинна мати при собі символіку країни, яку представляє у грі (косинку чи шарф), цифровий фотоапарат або мобільний телефон з цифровою камерою, а також 5 повітряних кульок. На кожній кульці необхідно вказати назву команди, вдвічі меншими за розміром - букви з прізвища Стельмаха.

Склад команд: 5 учасників.

Заявки на участь у грі приймають на електронну адресу: gcvr216@gmail.com.