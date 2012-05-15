Європейські посли їдуть до Вінниці посвяткувати і попрацювати

День Європи вінничани святкуватимуть разом із високоповажними європейськими гостями. Щороку представництво Європейського Союзу в Україні вибирає місто, з мешканцями якого святкує День Європи. Цього року їх вибір впав на Вінницю.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Делегацію представників дипломатичного корпусу країн Європейського очолить голова представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра. Разом з ним Вінницю відвідають також Посли Австрії, Великобританії, Данії, Нідерландів, Румунії та Швеції, а також представники Посольств Чехії, Німеччини, Словаччини та Словенії.

Серед високоповажних закордонних гостей свята буде також Посол Ізраїлю Реувен Дін Ель, який теж відгукнувся на запрошення Вінницького міського голови Володимира Гройсмана. В ході свого візиту пан Посол планує ознайомитись і з ходом робіт по підготовці до відкриття діагностичного центру, який створюється в обласному центрі за підтримки МЗС Ізраїлю.

З особливою теплотою вінничани очікують делегацію із польського міста Кельце, з яким Вінницю пов’язує уже більш ніж 50-річна дружба. Її очолюватиме Президент міста Кельце Войчех Любавський, який планує разом з Вінницьким міським головою Володимиром Гройсманом 19 травня підписати нову редакцію Угоди про побратимство. Того ж дня на її реалізацію три вінницькі університети укладуть угоду про співпрацю із келецькими вишами. Офіційно оформити наміри про співпрацю на День Європи місто Вінниця планує і з польською гміною Коморнікі.

На запрошення обласної влади до Вінниці приїжджають також представники Свєнтокшиського воєводства (Польща) та Республіки Молдови.

Програми візиту наших гостей передбачають не тільки участь у святкових заходах, але й інтенсивну робочу програму: ознайомлення з досвідом реалізації низки проектів за підтримки ЄС, відвідини одного з підприємств, створеного у Вінниці спільно з європейськими партнерами, спілкування з вінницькими школярами та мешканцями міста, ознайомлення з інноваціями, втіленими міською радою, а також спільні зустрічі з очільниками міста та області.

Делегації, які приїжджають на запрошення обласної влади, працюватимуть за окремими графіками.

