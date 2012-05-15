Гігантський водоспад створили у Вінниці

У Вінниці перед баштою на вулиці Козицького намалювали на бруківці велетенський 3D-малюнок, повідомляє сайт zotov-nevs.blogspot.com.

18-річний художник із Тернополя Ян Захарчук із помічниками перетворив вінницьку площу на малюнок водоспаду. До цього схожий малюнок він зробив у своєму рідному місті.

- Щоб намалювати 3D малюнок зазвичай потрібно більше тижня, - розповідає Ян Захарчук. - Роботи завжди багато, ще й погода підвела трохи у Вінниці. Під дощем малювати ми не можемо. Але, на щастя, все вийшло. Дуже вдячні усім, хто допомагав. Нам подобається наша работа, а людям подобається те, як вона у нас виходить. Тому раді старатися.

Витвір молодого художника стане однією з родзинок святкування Дня Європи у Вінниці.