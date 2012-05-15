Озимі зернові посходили, як рута

Попередні прогнози про необхідність пересівати на Вінниччині значні площі озимих культур не виправдались.

Про це повідомив начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Микола Неїлик на профільній апаратній нараді, - інформує управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

На засіяних полях озимина посходила на 99% площ (407 тис.га).

З усіх посівів, що вижили, в доброму стані знаходяться – 51,5%, в задовільному - 46%. З загинуло - 2,5%.

Із посіяних 78 тис. га озимого ріпаку отримано сходи на 62% площ (48 тис.га). Всі посіви, що збереглися, перебувають у доброму та задовільному стані.

Проведено пересів озимих зернових на площі 12,8 тис. га, в тому числі 3,9 тис. га ярим ячменем, 3 тис.га – кукурудзою, 5,9 тис. га – іншими ярими культурами.

Посівна площа в усіх категоріях господарств під урожай 2012 року становитиме 1619,3 тис. га, що на 23,4 тис. га більше, ніж в минулому.



