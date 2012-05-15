У Гройсмана шукають, кому віддати гроші за найкращий будинок

Департамент житлового господарства Вінницької міської ради розпочав приймати заявки на участь у конкурсі «Житловий комплекс зразкового утримання - 2012». Усі бажаючі можуть подати документи (заявку на учать, фотографії будинку або ж під’їзду) до 30 серпня, - повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Після цього проводитиметься перевірка поданих матеріалів – чи відповідають фотографії номінантів реальному стану багатоповерхівок та прибудинкових територій. Переможців конкурсу буде обрано в жовтні спеціальною комісією.



Конкурс на визначення кращих багатоповерхівки, під’їзду та прибудинкової території проводиться вже вчетверте. Участь у ньому можуть взяти будь-які житлово-експлуатаційні організації, мешканці багатоповерхівок або ж ОСББ, які забезпечують утримання прибудинкових, територій будинків та споруд. Проте переможці минулорічних конкурсів (у 2009-2011 роках) повторно брати участь у конкурсі не можуть.

Подавати заявку можна лише до однієї із чотирьох номінацій: «Будинок зразкового утримання, забудови до 1985 року», «Будинок зразкового утримання, забудови від 1986 року», «Під’їзд зразкового утримання» і «Найкраща прибудинкова територія». Для переможців у перших двох номінаціях грошова винагорода за перше місце становить 10 тисяч гривень, за друге 7 тисяч та 4 тисячі - за третє місце. За кращий під’їзд та прибудинкову територію переможці отримають відповідно по 6, 4 та 2 тисячі гривень.

Для участі у конкурсі необхідно надати заявку до департаменту житлового господарства Вінницької міської ради (вул. Соборна, 59, кабінет 502, тел.. 59-51-92). Вона повинна бути оформлена належним чином та має, зокрема, містити назву номінації; адресу будинку та рік прийняття його в експлуатацію, кількість житлових та нежитлових приміщень. Крім того, слід обов’язково зазначити контактні дані заявника (прізвище, ім’я та по-батькові, поштова адреса та контактний телефон) та щонайменше 10 фото в електронному вигляді. Після цього комісією буде проводитись перевірка поданих заявок та прийматиметься рішення допускати чи ні до участі у конкурсі. Переможців конкурсу буде визначено конкурсною комісією в період з 20 по 30 жовтня поточного року.