Крута вінницька бабця звеселялася коноплями в їжі

У одному з сіл Погребищенського району на присадибній ділянці 74-річної пенсіонерки працівники міліції виявили 1 259 рослин коноплі.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

За словами бабці, нарковмісну рослину вона вирощувала виключно для власних потреб – для підняття настрою. Оскільки пенсіонерка живе сама, рідко з ким спілкується, щоб хоч якось розважитись, додає у їжу наркотичне зілля.

Таке пояснення почули працівники міліції від жінки, на присадибній ділянці якої рясніли кущі конопель.

Раніше літня порушниця неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а також за вирощування снотворного маку та конопель.

Вилучене наркотичне зілля направлено на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України.

Наразі вирішується питання про притягнення жінки до кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 310 Кримінального кодексу України - посів або вирощування конопель, яка карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.