На Вінничиині частіше звільняють за згодою сторін

08:34, 17 травня 2012
Вінниця
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Люди страждають від реформ

Більшість роботодавців Вінниччини звільняють працівників за угодою сторін або закінченням терміну трудового договору. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості В’ячеслав Гаврилюк.

- Цього року кількість громадян, що йшли з роботи  за власним бажанням становила лише 5,5%, - говорить Гаврилюк. - Тоді як за угодою сторін – 41,3%,через  із закінченням строку трудового договору – 32,9%.

321 людей звільнено в результаті проведених державою реформ у медичній та освітній галузі, 271 особа вивільнена у секторі державного управління,  276 чоловік - галузі розподілення електроенергії, газу та води, 185 - у переробній промисловості області.

 

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