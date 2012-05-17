На Вінничиині частіше звільняють за згодою сторін

Більшість роботодавців Вінниччини звільняють працівників за угодою сторін або закінченням терміну трудового договору. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості В’ячеслав Гаврилюк.

- Цього року кількість громадян, що йшли з роботи за власним бажанням становила лише 5,5%, - говорить Гаврилюк. - Тоді як за угодою сторін – 41,3%,через із закінченням строку трудового договору – 32,9%.

321 людей звільнено в результаті проведених державою реформ у медичній та освітній галузі, 271 особа вивільнена у секторі державного управління, 276 чоловік - галузі розподілення електроенергії, газу та води, 185 - у переробній промисловості області.