У Вінниці „АнтитілА” роздадуть автографи

18 травня у вінницькому клубі "Royal pab" виступатиме гурт "АнтитілА" з Києва.

- Світ складається з протилежностей - добро і зло, день і ніч, світло і тінь, любов і ненависть, чоловіче і жіноче. Ці протилежності, як різні полюси притягуються, але і протидіють. Така взаємодія - і є сенс життя та розвитку - таку ідею лідер і автор пісень Тарас Тополя втілив у назві "АнтитілА". Їх стиль виконання - поп-рок з елементами пост-панку, бріт-попу, з відтінками українського мелосу.

Весною 2007 року "АнтитілА" з піснею "Я не забуду першу ніч" взяв участь у телепрограмі "Шанс". "АнтитілА" стали єдиними учасниками, які виступили живим складом і виконали власну пісню. Її після виходу програми в ефір з офіційного сайту гурту за тиждень скачали 30 тисяч разів.

У 2008-му гурт визнали кращим дебютом року, нагородили премією "Непопса". "АнтитілА" стали одними з п'яти номінантів від України на MTV Europe Music Awards-2009.

- Це буде четвертий приїзд групи у Вінницю, - розповідає газеті „Місто” Катерина Григорчук, організатор концерту з "Euforia music group". - Музиканти виконають уже відомі пісні, а також нові. Саме у Вінниці пройде фінальний великий концерт туру гурту, на підтримку альбому "Вибирай".

Перед концертом, у "Магіцентрі" о 17.30 відбудеться автограф-сесія

Вартість квитків - 60-80 грн. Початок концерту - о 19.00.