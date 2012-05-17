Юнаків Вінниці запрошують на стрітворкаут

19 травня у вінницькому Центральному парку на спортивній площадкці біля легкоатлетичного стадіону пройде відкритий чемпіонат міста зі стрітворкауту.

Стрітворкаут - це новий молодіжний рух, вид аматорського спорту, який поєднує в собі силові та гімнастичні елементи на турніках та брусах. Юнаків, котрі свій вільний час проводять на спортмайданчиках, називають турнікменами. У Вінниці подібні змагання проведуть втретє..

До змагань допускатимуться спортсмени, які мають довідки від лікаря про стан здоров’я та відповідну спортивну підготовку.

Турнір проводитиметься за програмою:

1. Індивідуальний силовий фрістайл.

2. Індивідуальний гімнастичний стиль.

3. Віджимання на брусах з додатковою вагою (гиря 24 кг).

4. Командний виступ: вихід на дві руки та віджимання на брусах.

Переможці та призери нагороджуються грамотами міського спорткомітету. Іменні заявки на участь у змаганнях подаються в суддівську колегію в день реєстрації спортсменів. Реєстрація учасників починається 19 травня о 14.00. Початок змагань о 15.30.