Юнаків Вінниці запрошують на стрітворкаут
Пройде чемпіонат
19 травня у вінницькому Центральному парку на спортивній площадкці біля легкоатлетичного стадіону пройде відкритий чемпіонат міста зі стрітворкауту.
Стрітворкаут - це новий молодіжний рух, вид аматорського спорту, який поєднує в собі силові та гімнастичні елементи на турніках та брусах. Юнаків, котрі свій вільний час проводять на спортмайданчиках, називають турнікменами. У Вінниці подібні змагання проведуть втретє..
До змагань допускатимуться спортсмени, які мають довідки від лікаря про стан здоров’я та відповідну спортивну підготовку.
Турнір проводитиметься за програмою:
1. Індивідуальний силовий фрістайл.
2. Індивідуальний гімнастичний стиль.
3. Віджимання на брусах з додатковою вагою (гиря 24 кг).
4. Командний виступ: вихід на дві руки та віджимання на брусах.
Переможці та призери нагороджуються грамотами міського спорткомітету. Іменні заявки на участь у змаганнях подаються в суддівську колегію в день реєстрації спортсменів. Реєстрація учасників починається 19 травня о 14.00. Початок змагань о 15.30.