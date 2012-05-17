Юнаків Вінниці запрошують на стрітворкаут

08:51, 17 травня 2012
Вінниця
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Пройде чемпіонат 

19 травня у вінницькому Центральному парку на спортивній площадкці біля легкоатлетичного стадіону пройде відкритий чемпіонат міста зі стрітворкауту.

Стрітворкаут - це новий молодіжний рух, вид аматорського спорту, який поєднує в собі силові та гімнастичні елементи на турніках та брусах. Юнаків, котрі свій вільний час проводять на спортмайданчиках, називають турнікменами. У Вінниці  подібні змагання проведуть втретє..

До змагань допускатимуться спортсмени, які мають довідки від лікаря про стан здоров’я та відповідну спортивну підготовку. 

Турнір проводитиметься за програмою:
1. Індивідуальний силовий фрістайл.
2. Індивідуальний гімнастичний стиль.
3. Віджимання на брусах з додатковою вагою (гиря 24 кг).
4. Командний виступ: вихід на дві руки та віджимання на брусах.

Переможці та призери нагороджуються грамотами міського спорткомітету. Іменні заявки на участь у змаганнях подаються в суддівську колегію в день реєстрації спортсменів. Реєстрація учасників починається 19 травня о 14.00. Початок змагань о 15.30.

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