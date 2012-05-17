На Вінниччині на одну вакансію претендує 14 осіб

У січні-квітні 2012 року на Вінниччини поступово знижувалися обсяги і рівень безробіття. Порівняно з 2010 роком, чисельність безробітних зменшилася з 76,9 до 75,2 тис. чоловік. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості В’ячеслав Гаврилюк.

- За 4 місяці в області створено 9,5 тис. робочих місць. Та велика частина цього приросту відбулась за рахунок реформування охорони здоров’я та інших галузей і зовсім «новими» ці місця назвати не можна, - говорить він.

Загальна кількість вакансій за 4 місяці 2012 року на 3 % переважає минулорічну, але у деяких районах зменшилась більш, ніж на 40%.

- Не завжди умови праці на підприємствах, в установах та організаціях, де ці вакансії існують, відповідають вимогам населення, - продовжує Гаврилюк. - Значна кількість вакансій залишається непривабливою для безробітних через низький рівень заробітної плати. 32% від запропонованих роботодавцями вакансій мають заробітну плату не більше мінімальної. При цьому, середній розмір заробітної плати в області на 20% нижчий, ніж у середньому по Україні.

За 4 місяці послугами служби зайнятості скористалося 45,6 тис. незайнятих громадян. На 1 травня на обліку перебувало 27,3 тис. осіб та залишались актуальними 2012 вакансій. Навантаження на одну вакансію склало 14 осіб, що більш ніж удвічі більше середнього по державі.

У 2012 році з підприємств, організацій та установ області звільнено у зв’язку із скороченням чисельності, змінами в організації виробництва, ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням 1,3 тис. працівників, повідомляє управління у справах перси та інформації Вінницької ОДА.

