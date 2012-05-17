Фіналістку Євробачення у вінницькій тюрмі годували варениками

16 травня перед вязнями Стрижавської виправної колонії № 81 та вінницької тюрми №1 виступила фіналістка міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2000» від Фінляндії Ніна Астром. Співачка дала два безкоштовних концерти.

Це другий візит Ніни Астром до України. Він відбувся на запрошення голови правління Української міжконфесійної християнської місії "Духовна та благодійна опіка в місцях позбавлення волі" священика Віктора Яценка.

Близько 10 години до Стрижавської колонії Ніна Астром приїхала на звичайному бусі. Керівництво закладу зустрічає зірку із букетом білих троянд. Проводять їй коротку екскурсію по колонії

Виступ виконавиці запізнюється, тому що у клубі колонії не стало світла. Ніна вирішила самостійно зібрати апаратуру для виступу. Рівно за годину з‘являється електроенергія і починається концерт. Через годину концерт починається. Ніна співає пісні релігійної тематики. В’язні дарують співачці бузкові «півники», які самі вирощували на клумбах. Переконують, що зірку чекали з нетерпінням. Але більшість глядачів навіть не знає, з якої країни.

Після відзду зі Стрижавки автоубс зі співачкою напрвився до вінницької колонії №1. Оскліьки співачка прибула в обідню пору, керівництво закладу запросило її пообідати. У їдальні адмінкорпусу колонеії її пригостили борщем та варениками з картоплею.

А в цей час в актовій залі музикантів вже чекають близько 800 слухачів-ув'язнених. Зібрали усіх, хто нині перебуває за гратами вінницької колонії. Ніна для них виконує шість пісень. По дві російською, англійською та фінською мовами.

Виправними закладами світу Ніна Астром їздить понад 10 років. Виступає безкоштовно, тому що співпрацює з християнською організацією. Сьогодні, 17 травня Ніна вирушить до Житомирської колонії, а закінчить своє турне у Києві. 18 травня відбудеться концерт співачки для персоналу апарату Державної пенітенціарної служби України.