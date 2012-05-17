Через святкування Дня Європи центр Вінниці перекриють на 6 годин
В зв’язку з проведенням заходів по відзначенню Дня Європи у місті Вінниці 19 травня буде припинено рух транспортних засобів.
Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.
Рух перекриють по вулиці Соборній від Центрального мосту до вул. Театральної з 13-00 до 19-00, а також по вулиці Грушевського з 10-00 до 19-00.
Перевезення пасажирів в цей період часу замість вул. Соборної здійснювати:
а) тролейбусами маршрутів №№ 4, 5, 10, 11, 12 по вулицях Театральній – Чорновола – Київській.
б) автобусами:
– маршруту № 21 - по вул. Свердлова,
– Експрес «Вишенька – Залізничний вокзал» по вулицях Театральній – Чорновола – Київській.
в) маршрутними таксі:
– маршруту №№ 19-А по вулицях Театральній – Чорновола – Київській.
– маршрутів № 7-А, № 21-А по вулиці Свердлова.