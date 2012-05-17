Через святкування Дня Європи центр Вінниці перекриють на 6 годин

В зв’язку з проведенням заходів по відзначенню Дня Європи у місті Вінниці 19 травня буде припинено рух транспортних засобів.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Рух перекриють по вулиці Соборній від Центрального мосту до вул. Театральної з 13-00 до 19-00, а також по вулиці Грушевського з 10-00 до 19-00.

Перевезення пасажирів в цей період часу замість вул. Соборної здійснювати:

а) тролейбусами маршрутів №№ 4, 5, 10, 11, 12 по вулицях Театральній – Чорновола – Київській.

б) автобусами:

– маршруту № 21 - по вул. Свердлова,

– Експрес «Вишенька – Залізничний вокзал» по вулицях Театральній – Чорновола – Київській.

в) маршрутними таксі:

– маршруту №№ 19-А по вулицях Театральній – Чорновола – Київській.

– маршрутів № 7-А, № 21-А по вулиці Свердлова.



