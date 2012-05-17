Водія, який збив вінницького підлітка і втік, затримали

Працівники міліції розшукали іномарку, водій якої збив десятикласника та зник з місця пригоди.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Вчора працівники міліції розшукували водія автомобіля, який скоїв наїзд на 17-річного учня однієї з місцевих шкіл. Школяр перетинав проїжджу частину дороги у невстановленому місці. За кілька годин водій та його автомобіль «Volkswagen Sharan» були знайдені.

Аварія трапилася близько 14.00 в місті Вінниці біля тролейбусної зупинки «вул. Квятека». Водій автомобіля «Volkswagen Sharan» скоїв наїзд на 17-річного підлітка, який перетинав проїжджу частину дороги у невстановленому місці, та зник з місця аварії. У шоковому стані підліток підвівся та зайшов у тролейбус, який в цей час стояв на зупинці.

Все це відбувалося на очах водія тролейбуса, багатьох пасажирів та випадкових перехожих. Люди негайно викликали «швидку допомогу» та працівників ДАІ. Поки лікарі надавали першу медичну допомогу потерпілому, працівники міліції почали пошуки водія, який скоїв наїзд на школяра.

За кілька годин автомобіль, під колесами якого опинився підліток, був знайдений у дворі багатоповерхівки, де мешкає його власник.

Як розповіли в УДАІ УМВС України у Вінницькій області, 47-річний власник іномарки залишив місце пригоди тому, що вирішив, що нічого страшного з хлопцем не сталося. Він бачив, як підліток підвівся та сів у тролейбус.

Каретою «швидкої допомоги» десятикласник був госпіталізований до травматологічного відділення Вінницької обласної дитячої лікарні.

За фактом скоєння даної дорожньо-транспортної пригоди проводиться перевірка.