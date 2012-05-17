Волейболісти "ВНАУ" до суперліги не пробились

Вінницька чоловіча волейбольна команда "ВНАУ" (Вінницького національного аграрного університету) другий рік поспіль не спромоглась повернути собі місце у суперлізі чемпіонату України, звідки “вилетіла” у сезоні 2010/2011 років.

На жаль, хмельницький "Новатор" переграв вінничан у серії перехідних матчів з рахунком 3:1, причому двічі здолав нашу команду саме у місті над Бугом.

– “ВНАУ” помітно слабкіше за вінницькі волейбольні колективи минулих років, – сказав екс-головний тренер команди суперліги "СК ВПС" 90-х років (вона грала навіть у єврокубках!) Микола Божемський. – У нинішній команді немає яскраво вираженого лідера атаки. Багато втрат очок на подачах м'яча. Суттєвим недоліком є нещільні блоки захисту. І до цього слід додати недостатнє підстрахування гравців. Тому поразки у перехідних матчах не мають дивувати.