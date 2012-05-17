13-річного хлопчика вбило струмом

Вчора, 16 травня, о 19:40 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №19 міста Калинівка надійшло повідомлення від чергового районного відділу міліції про те, що о 19:10 стався нещасний випадок з 13-річним хлопчиком, що мешкав у селі Гущинці.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС України у Вінницькій області.

За попередніми даними, дитина, граючись на території одного з місцевих підприємств, з цікавості відкрила трансформатор, який знаходився під напругою.

Відтак, хлопчик отримав смертельне ураження електричним струмом та загинув на місті події.