В музей Повітряних Сил потрапила фугасна бомба

У Вінниці експозиція Військово-історичного музею Повітряних Сил Збройних Сил України поповнилася новим цікавим експонатом – ФАБ-9000М-54І – фугасною авіаційною бомбою калібру 9 тонн. Це найпотужніша авіаційна бомба зі звичайним (не ядерним) зарядом, що знаходилась колись на озброєнні Військово-Повітряних Сил Радянського Союзу.

Експонат прибув з гарнізону Озерне Житомирської області, де свого часу дислокувався 341-й важкий бомбардувальний авіаційний полк дальньої авіації, на озброєнні якого знаходились літаки Ту-16 (з 1955 по 1965) і Ту-22 (з 1965 по 1998). Вони і несли на своїх підвісках цю смертоносну зброю.

Загальна вага ФАБ-9000М-54І (без детонатора) – 9290 кг, вага вибухової речовини (розривного заряду) – 4296 кг, загальна довжина (без детонатора) – 5000 мм, діаметр корпуса – 1200 мм, розмах стабілізатора – 1504 мм.

За словами начальника Військово-історичного музею Повітряних Сил Володимира Дернового, бомба випущена в 1958 році одним із заводів оборонної промисловості колишнього СРСР. Призначалася для ураження військово-промислових споруд та фабрично-заводських будівель, морських об'єктів. Застосовувалася при бомбометанні з висот до 16000 метрів при швидкості польоту до 1200 км/год. При надзвуковій швидкості скидання ФАБ-9000, маючи конічну головку, виготовлену із сталевого литва товщиною більше 20 сантиметрів, заглиблювалася в землю на 12 метрів. Радіус летального ураження ударною хвилею – в межах 57 метрів. У боротьбі з живою силою її ефективність виявилася невисокою, проте непогано себе зарекомендувала при ураженні добре захищених в інженерному відношенні укриттів.

Досить інтенсивно важкі фугасні бомби застосовувалися в афганській війні.

На території Україні ФАБ-9000М-54 застосовували ще за часів Радянського Союзу на навчальному полігоні в Херсонській області. Під час бомбометань утворювався “гриб”, як при ядерному вибуху, а воронка у піщаному ґрунті полігона сягала діаметра близько 120 метрів.

– ФАБ-9000М-54І є навчальним виробом. Буква “І” означає, що бомба ця інертна, тобто її вага відповідає вазі бойової бомби. Вона зайняла гідне місце в експозиції музею, і відтепер кожен вінничан чи гість міста має змогу оглянути цей експонат, – зазначив Володимир Дерновий.

Варто додати, що у планах музею – створення експозиції авіаційних бомб всіх калібрів, які застосовувалися в авіації.