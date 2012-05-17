Вінницькі журналісти зняли фільм про цифрове телебачення

Журналісти Вінницької обласної державної телерадіокомпанії «Вінтера» зняли фільм про цифрове мовлення.

15-хвилинна стрічка чітко і ясно розкриває основні аспекти переходу телебачення України на цифрові технології.

- На прикладі Вінницької області показано, яким чином зростає телевізійна глядацька аудиторія, як поліпшується якість сигналу, які нові можливості відкриваються перед користувачами, - заявили у Нацраді з питань телебачення та радіомовлення.

Довідка. В Україні, і, зокрема, на Вінниччині введено в дію сучасну мережу телевізійного цифрового мовлення. Сьогодні – це 20 (а незабаром – 32) українських Національних телеканали, а в області це також і телеканал «ВДТ» у високій цифровій якості зображення й звуку у форматі dvb-t2. Сигнал прийматиметься з ефіру на звичайну телевізійну антенну, проте лише за допомогою спеціального телетюнеру, перші зразки якого незабаром надійдуть у продаж на Вінниччині.

Втім, враховуючи важливу соціальну складову процесу переходу на цифрове мовлення, Урядом України прийнято рішення про безкоштовне забезпечення певних верств населення країни засобами для приймання цифрового телевізійного сигналу:

• усі інваліди першої та другої групи (у тому числі інваліди війни цих груп);

• інваліди війни третьої групи;

• особи, які виховують дитину-інваліда, за умови що дитина проживає особи з малозабезпечених сімей, які отримують державну допомогу згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

• особи, на яких поширюється право на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом опалювального періоду 2011-2012 років.

Для безкоштовного одержання телетюнеру, громадяни, що відносяться до вказаних категорій, повинні до 1 липня 2012 року звернутися до місцевих управлінь праці та соціального захисту населення із відповідною заявою.

Доставка телетюнерів громадянам буде здійснюватись поштою по мірі черговості надходження відповідних заяв.