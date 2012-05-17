Вінницькі діти осучаснюють казки на "податковий лад"

Вінницькі податківці визначили переможців І етапу Всеукраїнського конкурсу "Податки – очима дітей". Вже водинадцяте творчі змагання дали можливість виявити, наскільки діти розуміють роль, значення та місце податків у житті громадян, суспільства, держави. Юні вінничани і цього разу зуміли приємно здивувати своїми роботами та творчими знахідкам і зуміли віднайти потрібні сюжети і кольори для висвітлення такої складної теми.

Як повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області, голова ДПС у області Ірина Зленко висловила свої враження від побаченого: „Дитяча фантазія просто приголомшує! Крізь призму дитячого світосприйняття спостерігається чітке розуміння місця податкової системи в житті суспільства, турбота про долю своєї країни, її економічно стабільне майбутнє. Мене особисто такі творчі композиції ще більше надихають на роботу. І я би дуже хотіла, щоб і дорослі вінничани замислилися над тим, що податки все ж таки потрібно сплачувати, аби не виглядати менш свідомими за власних дітей.”

Конкурсне журі у складі представників податкової служби на чолі з головою ДПС у області Іриною Зленко, мистецтвознавців, місцевих мас-медійників підбило підсумки результатів конкурсу та визначило переможців за віковими категоріями та за напрямками художніх робіт. Умовами конкурсу передбачено участь дітей вікової категорії від 9-ти до 15-ти років, всього до конкурсу долучилось понад тисяча юних митців області. Незабаром на загальноукраїнському рівні буде проведено третій – завершальний етап конкурсу, у якому змагатимуться творчі роботи переможців, визначених у регіонах.

Серед юних художників першість здобули Федотов Руслан з Чечельника та Ірина Микуцька з Козятинського району, У декоративно-прикладному мистецтві найкраще себе проявили Наталя Войтович з Жмеринського району та мешканка Козятина Валентина Кравчук. Найкращими літераторами визнали Голембієвську Богдану з Козятина та вінничанку Олександру Бурбело.



