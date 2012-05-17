Вінницькі школярі перемогли в Спартакіаді України

Спартакіада школярів України проводиться лише у рік перед Олімпійськими іграми. Тобто раз на 4 роки. Тому ці комплексі змагання є дуже престижними.

На це звернув увагу начальник Вінницького обласного управління з фізичного виховання та спорту Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти, науки, молоді і спорту Геннадій Бочаров.

– Наша область вийшла на перше місце серед областей другої групи у комплексному заліку Спартакіади школярів, – сказав Геннадій Бочаров. – Далі – Запоріжжя, Рівне, Волинь та Хмельниччина. Ми заявили команди у 14-и видах спорту (з них 8 кращих результатів входило до заліку). Серед них найбільш успішно виступили боксери (2-е місце), волейболісти (2-е місце), велосипедисти (3-е місце), футболісти (4-е місце) і дівчата-баскетболістки (5-е місце).