Іноземці вклали в економіку Вінниччини 3,1 млн. доларів

У січні–березні 2012р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 3,1 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу).

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Основною формою залучення капіталу були грошові внески, частка яких склала 99,9% вкладеного обсягу.

Крім того, капітал нерезидентів в області зріс за рахунок внесків у вигляді рухомого і нерухомого майна.

Приріст іноземного акціонерного капіталу в економіці області, з урахуванням його переоцінки, втрат і курсової різниці, у січні–березні 2012р. склав 2,7 млн. дол.

За цей час зросли обсяги капіталу з Австрії на 1,3 млн. дол. Продовжували нарощувати свій капітал інвестори з Російської Федерації, Кіпру, Туреччини, Лівану та інших країн.

Приріст іноземного акціонерного капіталу у січні–березні 2012р. спостерігався на підприємствах, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг і надання послуг підприємцям – на 3,0 млн. дол.

Слід відмітити, що найбільші обсяги приросту іноземного капіталу у січні–березні 2012р. досягнуто на підприємствах м.Вінниці (1,4 млн. дол.), Козятинського (1,3 млн. дол.) та Калинівського (0,4 млн. дол.) районів.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), спрямованих в економіку області, на 1 квітня 2012р.

склав 228,3 млн.дол., що на 1,2% більше обсягів інвестицій на початок року, та в розрахунку на одну особу становив 140,0 дол.

нвестиції надійшли із 48 країн світу. Переважна більшість інвестицій (78,4% від загального обсягу) надійшла з країн ЄС – 178,9 млн. дол., з країн СНД внесено 15,2 млн.дол. (6,7%), з інших країн світу – 34,2 млн.дол. (14,9%).

Найбільш вагомі інвестиційні вкладення здійснені партнерами з Австрії, Кіпру, Франції, Німеччини, Польщі, Російської Федерації та Ліхтенштейну. На ці сім країн припадає 82,5% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій.

На підприємствах промисловості зосереджено 138,1 млн. дол. (60,5%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 127,3 млн. дол. та добувної – 9,9 млн. дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів унесено майже 64,1 млн. дол. прямих інвестицій, оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів – 31,5 млн. дол. хімічну та нафтохімічну – 27,3 млн. дол.

В організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг і надання послуг підприємцям, акумульовано – 54,3 млн. дол. (23,8% від загального обсягу), на підприємствах сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ними послугами – 15,9 млн. дол. (7,0%) на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку – 11,6 млн. дол. (5,1%).

Прямі іноземні інвестиції в область



Вагому частку (47,3%) іноземного капіталу зосереджено у

м. Вінниці – 107,9 млн. дол. Також значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 35,9 млн. дол. (15,7%) та Немирівському – 14,8 млн. дол. (6,5%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують міста: Ладижин, Козятин та райони: Барський, Вінницький, Тиврівський.

Заборгованість підприємств області за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 1 квітня 2012р. становила 59,6 млн. дол. Найбільші обсяги зобов’язань за борговими інструментами перед прямими інвесторами з Кіпру, Російської Федерації та Польщі.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) на 1 квітня 2012р. становив 287,9 млн. дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку інших країн світу на 1 квітня 2012р. становив 173,4 тис. дол. Переважна більшість інвестицій внесена в економіку Російської Федерації та Молдови. Основними інвесторами з області є підприємства харчової промисловості.