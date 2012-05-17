У Барі хочуть відновити аеродром

Барська районна влада вивчає питання щодо можливості відновлення на території району аеродрому.

Про це повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Летовище привернуло увагу тамтешніх посадовців через необхідність виконати рішення сесії облради про створення на Вінниччині санітарної авіації.

Планується, що після відновлення роботи аеродрому тут зможуть сідати літаки санавіації в разі гострої необхідності евакуації хворих, поранених з віддалених і важкодоступних місць, доставка туди лікарів для надання невідкладної медичної допомоги, а також перевезення медичних вантажів.