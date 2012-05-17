На Вінниччині отримали роботу 4000 жінок

На засіданні ради Федерації профспілок Вінницької області директор обласного центру зайнятості В’ячеслав Гаврилюк повідомив, що за чотири місяці 2012 року за сприяння служби працевлаштовано 11,7 тис. незайнятих громадян.

- Це 26% від усіх, хто до звернувся, - каже Гаврилюк. - . А усього скористалося послугами служби зайнятості у 2012 році 45,6 тисячі незайнятих осіб. Серед працевлаштованих: 4 тисячі жінок, 4,6 тисяч молодих осіб у віці до 35 років, 6,3 тисяч сільських безробітних, 900 неконкурентоспроможних на ринку праці осіб, 187 осіб з обмеженими фізичними можливостями.

У 2012 році пройшли навчання, отримали одноразову допомогу по безробіттю і зареєструвалися як підприємці 113 осіб.

- 3,9 тисяч громадян залучили до оплачуваних громадських робіт, - продовжує директор. - Кожен з них відпрацював, у середньому, по 12 днів.