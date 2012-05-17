Сайт вінницької обласної міліції, схоже,"хакнули"
11:48, 17 травня 2012Вінниця
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Дивні повідомлення
Очі на лоба лізли в кожного, хто в останні 20 хвилин заходив на офіційний сайт УМВС у Вінницькій області. В розділі останніх новин з'явилося дуже дивне повідомлення під заголовком „Самі себе захистити не можете”, а в тексті – "Мы — анонимы. Имя нам — легион. Мы не прощаем. Мы не забываем. Ждите нас.”
Як повідомили в СГЗ УМВС у Вінницькій області, наразі фахівці управління з'ясовують, хто і в який спосіб „допоміг” їм в інформаційному забезпеченні.
Швидше за усе, йдеться про хакерську атаку.
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