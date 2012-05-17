На Вінниччині введено в експлуатацію 83,1 тис.м2 житла

За січень–березень 2012р. за рахунок будівництва нових житлових будинків та розширення існуючого житлового фонду в області введено в експлуатацію 83,1 тис.м2 загальної площі житла, що на 64,5% більше, ніж за відповідний період 2011р.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Переважну частку житла (90,3% загального обсягу, або 75,0 тис.м2) уведено в експлуатацію в одноквартирних будинках, що у 2,1 рази більше, ніж у I кварталі 2011р. У будинках із двома і більше квартирами введено відповідно 9,7%, або 8,1 тис.м2.

Обсяги введеного житла у міських поселеннях порівняно з відповідним періодом 2011р. зросли у 1,6 рази, у сільській місцевості – у 1,8 рази. Питома вага введеного у сільській місцевості житла збільшилась до 36,3% проти 32,4% у І кварталі 2011р.

У січні–березні 2012р. у 20 регіонах області зросли обсяги введеного в експлуатацію житла. У м. Вінниці введено в експлуатацію 22,9% загального обсягу житла, ще 39,9% – у містах Хмільнику, Козятині, Жмеринці та Вінницькому, Гайсинському районах.

За рахунок коштів державного бюджету у І кварталі 2012р. житлові будинки не вводились.

За січень–березень 2012р. за рахунок нового будівництва житлових будинків, розширення або реконструкції існуючих житлових будівель, що призводить до збільшення квартир, введено в експлуатацію 606 квартир(за січень–березень 2011р. – 360), з них у міських поселеннях – 383, у сільській місцевості – 223 квартири.

Середній розмір квартири, введеної за січень–березень 2012р. становить 121,2 м2, при цьому в сільській місцевості – 128,2 м2, у міських поселеннях – 117,0 м2 загальної площі. Серед збудованих квартир переважають трикімнатні (31,2% від загальної кількості), чотирикімнатні (23,8%) та двокімнатні(19,3%) квартири.