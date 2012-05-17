У косметичній сумочці – наркотик

У пункті пропуску «Могилів-Подільський – Отач» митного поста «Дністер» Вінницької митниці під час здійснення прикордонно-митного контролю було проведено усне і письмове декларування громадянина Республіки Молдова П., який подорожував з рідних країв до Росії рейсовим автобусом сполученням «Кишинів – Санкт-Петербург».

Як повідомили у прес-службі Вінницької митниці, оформляючи митну декларацію, він заявив, що має дорожню сумку з особистими речами та не везе будь-яких заборонених до переміщення через митний кордон України предметів.

Однак потім в його особистих речах було виявлено приховану від митного контролю суху подрібнену речовину рослинного походження зеленуватого кольору, схожу на марихуану. Паперовий згорток з цим зіллям розмістився … за підкладкою косметичної сумочки для зберігання засобів особистої гігієни. Виконавши комплекс необхідних досліджень, вже наступного дня фахівці-експерти зробили висновок: виявлена у схованці речовина – особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено.

За даним фактом Вінницькою митницею порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 305 Кримінального кодексу України, її санкція передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

