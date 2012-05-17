Шаргородських інспекторів ДАІ побили п'яні угонщики

Вчора, 16 травня, нетверезі молодики під час несення служби побили патрульний екіпаж Шаргородського РВ ДАІ .

Як повідомив сайт ВИННИЦА.info з посиланням на джерело в управлінні МВС України у Вінницькій області, патрульний екіпаж у складі начальника Шаргородського РВ ДАІ (майора міліції) та старшого інспектора (старшого лейтенанта), заступивши на нічну службу, патрулювали дорогу поблизу села Ярове Шаргородського району.

Помітивши автомобіль «Фольксваген Т-4», який рухався в напрямку Томашполя без номерних знаків, даішники зупинили його для перевірки документів. П’ятеро молодих людей віком від 25 до 30 років вискочили з авто і напали на інспекторів.

Отямившись, начальник ДАІ витягнув табельну зброю та зробив два попереджувальних постріли у повітря. Після чого, троє правопорушників встигли заскочити в автомобіль і втекти з місця пригоди, а двох (водія – 1989 р.н., та пасажира – 1982 р.н) даїшникам вдалось затримати.

Через деякий час екіпаж Томашпільського РВ ДАІ заарештував підозрюваних зловмисників. Всі вони виявились мешканцями Томашполя, які напередодні викрали із місцевої станції техобслуговування вищезгаданий автомобіль, аби покататись.

За словами «джерела», старший лейтенант міліції був доставлений у району лікарню із численними гематомами, струсом мозку та без двох зубів.

Проти злочинців порушено кримінальну справу за ч.2 ст.342 ККУ (опір працівникові правоохоронних органів під час виконання ним службових обов'язків) та ч.2 ст.345 ККУ (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв).