Вінничан косять рак та серцево-судинні захворювання

13:32, 17 травня 2012
Вінниця
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Головне управління статистики у Вінницькій області оприлюднило відомості стосовно розподілу померлих за окремими причинами смерті  у січні–березні 2012 року.

Як з’ясувалося, протягом першого кварталу до кращого світу пішло 6725 подолян.

З них тільки 328 закінчили свій земний шлях через зовнішні причини, - нещасні випадки, вбивства,  самогубства тощо.

Решту ж підкосили хвороби.

Зокрема, від серцево-судинних патологій померли 5073 мешканці області.

Ще 782  людей померли через онкологічні захворювання.

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