Вінничан косять рак та серцево-судинні захворювання
13:32, 17 травня 2012Вінниця
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Головне управління статистики у Вінницькій області оприлюднило відомості стосовно розподілу померлих за окремими причинами смерті у січні–березні 2012 року.
Як з’ясувалося, протягом першого кварталу до кращого світу пішло 6725 подолян.
З них тільки 328 закінчили свій земний шлях через зовнішні причини, - нещасні випадки, вбивства, самогубства тощо.
Решту ж підкосили хвороби.
Зокрема, від серцево-судинних патологій померли 5073 мешканці області.
Ще 782 людей померли через онкологічні захворювання.
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