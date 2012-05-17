Вінничан косять рак та серцево-судинні захворювання

Головне управління статистики у Вінницькій області оприлюднило відомості стосовно розподілу померлих за окремими причинами смерті у січні–березні 2012 року.

Як з’ясувалося, протягом першого кварталу до кращого світу пішло 6725 подолян.

З них тільки 328 закінчили свій земний шлях через зовнішні причини, - нещасні випадки, вбивства, самогубства тощо.

Решту ж підкосили хвороби.

Зокрема, від серцево-судинних патологій померли 5073 мешканці області.

Ще 782 людей померли через онкологічні захворювання.