Батьки померлої породіллі не прийшли на прес-конференцію

17 травня у вінницькому прес-клубі мала відбутись прес-конференція, ініційована рідними померлої під час пологів 13 травня 2012 року у пологовому будинку №2 35-річної Марини Ткаченко. Рідні померлої на прес-конференцію, не попередивши організаторів, не прийшли. Журналіст інтернет-видання "Тут Все" Андрій Грачов, який напередодні спілкувався із родичами померлої повідомив, що жінка 10 років лікувалась від безпліддя, і врешті завагітніла. Однак їй було категорично заборонено народжувати природнім шляхом через особливості організму. В таких випадках роблять лише кесарев розтин.

В свою чергу в управлінні охорони здоровя та курортів Вінницької ОДА підтвердили факт смерті породіллі. Головний акушер-гінеколог області Інна Кукурудза зазначила, що сьогодні фахівці вивчають обставини цього смертельного випадку. Проте поки немає офіційного звернення батьків до управління, медики не можуть розголошувати конфіденційну інформацію стосовно діагнозів померлої. Якщо таке звернення надійде до управління, то медики в межах правового поля готові надати інформацію стосовного цього випадку.